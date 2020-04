Coronavirus, sono 173mila i denunciati da inizio restrizioni

Il Viminale ha fornito gli ultimi dettagli sulle denunce realizzate sulla violazione delle norme sul coronavirus. Una persona è stata trovata positiva in strada al Covid-19 ed ha subito una denuncia da parte della polizia municipale di Fano. Si trovava in strada a passeggiare con il marito ed i figli, ma era risultata positiva alcuni giorni prima. Alle forze dell’ordine ha riferito di essere scesa per buttare la spazzatura, ma in realtà le autorità hanno verificato che si trovava più distante da casa. Questo è solo uno dei casi riferiti dalle forze dell’ordine.

Dal mese di marzo, quando è entrato in vigore il DPCM del premier Conte sono in totale 173mila le persone denunciate.