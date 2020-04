La Cina si ferma per commemorare le vittime da coronavirus

Oggi la Cina si ferma per commemorare le 3.300 vittime da Covid-19 che hanno colpito il Paese, con l’allerta che rimane alta, come è stato comunicato ieri dalle autorità cinesi, che hanno invitato i cittadini di Wuhan a rimanere in casa. Il presidente Xi Jinping ha tenuto una cerimonia alla Zhongnanhai di Pechino. Nell’intero Paese si sono tenuti 3 minuti di silenzio, con il suono di sirene e clacson.

I dubbi sui numeri cinesi

Sono emersi anche molti dubbi sui numeri della Cina, posti dagli 007 americani, che hanno detto pubblicamente che si tratta di dati “falsi” e non corrispondenti al vero. In effetti dalla metà di febbraio si è notata una controtendenza in tutta la Cina, che ha visto mantenere i contagi e le vittime rispettivamente a 80mila unità e 3.300 morti. Un andamento che non sembra in linea con quanto sta accadendo nei Paesi europei e negli Stati Uniti.