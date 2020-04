Napoli, Guardia di Finanza sequestra fabbrica di mascherine abusiva

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato una fabbrica abusiva di mascherine, nella zona di Roccarainola. Si trattava di mascherine che non erano “a norma” e che venivano poi vendute in piena emergenza da coronavirus, con alti ricavi.

Sono state trovate 1200 mascherine all’interno della fabbrica, già pronte per essere vendute, mentre 350 erano in lavorazione. Bloccati i macchinari per produrre le mascherine, mentre il proprietario della fabbrica è stato denunciato dai finanzieri, con l’accusa di frode e ricettazione. La vicenda è stata commentata da molti utenti sui social network, con critiche per chi mette in vendite materiale non sicuro durante l’emergenza da Covid-19, con moltissimi cittadini che acquistano mascherine a prezzi sostenuti.