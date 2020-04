Regno Unito, la Regina Elisabetta II parlerà alla Nazione domenica

La Regina Elisabetta II parlerà alla Nazione nella giornata di domenica, in serata, per la quarta volta in 68 anni, segno del momento eccezionale che sta vivendo il Regno Unito, in piena crisi da coronavirus. La Regina, 93 anni, terrà un discorso ai cittadini colpiti dal Covid-19, per spiegare la situazione alla popolazione, dopo gli aumenti dei decessi e dei contagi negli ultimi giorni.

Il discorso avrà luogo domenica sera, alle ore 20 locali, quando in Italia saranno le ore 21. Si tratterà di un discorso registrato al castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta sta trascorrendo questa fase di epidemia, insieme al marito Filippo.

Gli altri discorsi alla Nazione

Gli altri interventi alla Nazione furono nel 1991, dopo la prima guerra del Golfo; nel 1997 per i funerali della principessa Diana; nel 2002 per la morte della madre. C’è stato anche un quarto discorso, ma non dovuto ad un evento eccezionale: nel 2012 parlò alla Nazione nell’anno del Giubileo di Diamante sul trono.