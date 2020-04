Salvini: “Mes non sia sul tavolo. Si segua quanto indicato da Mario Draghi”

Il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a SkyTG24 intervistato da Maria Latella, sui temi economici per la ricostruzione post-epidemia.

Seguire la linea Draghi

“Si segua quanto detto da economisti ‘liberi’ come Mario Draghi, Cottarelli e Sapelli, che chiedono l’emissione di debito per sostenere le imprese”.

“Sospensione delle bollette fino a settembre. Pace fiscale e pace edilizia, si cancella l’arretrato e si riparte da zero”, questa la posizione di Salvini.

“Gli aiuti del Mes sarebbero di 36 miliardi, vorrei chiedere agli italiani se preferiscono 100 miliardi garantiti da italiani. Il presidente del Consiglio spergiura sull’utilizzo del Mes, mentre il ministro dell’Economia è aperto ad un utilizzo del Mes. Gli italiani non se lo ricordano, ma noi abbiamo 100 miliardi di euro in oro, non vorrei che qualcuno avesse messo gli occhi su questo”, ha detto Salvini.

Il leader della Lega ha poi parlato delle tutele delle aziende italiani, come Enel ed Eni, per evitare che qualche Paese estero potesse intervenire, sfruttando la crisi da coronavirus: “Ci è stato detto che le tutele sarebbero arrivate. Sosterremo una legge sul Golden Power come Lega”.