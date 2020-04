Twitter Down, segnalati problemi in tutto il mondo

Sono stati segnalati problemi a Twitter con l’hashtag #TwitterDown in molti paesi in tutto il mondo. Alcuni utenti hanno problemi ad accedere alla versione da web e da Android, non riuscendo a caricare tutti i tweet ed inviarne di nuovi. Anche le tendenze non risultano più visibili, a causa di problemi di connessione con i server di Twitter.

La mappa di DownDetector.com

Secondo quanto riportato dal sito DownDetector gli utenti iOS sarebbero quelli meno colpiti dai problemi, mentre la maggioranza degli utenti Android ha segnalato problemi.

I paesi più colpiti sarebbero in Europa e negli Stati Uniti, specialmente gli utenti britannici ed in alcune zone dell’Italia. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Twitter, che dovrebbe essere al lavoro per risolvere il problema. Con la maggioranza della popolazione a casa per il coronavirus è possibile che ci siano dei picchi di connessione tra gli utenti che hanno creato problemi al server.