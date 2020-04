Caserta, morto il bambino di quattro anni caduto dalla finestra

È morto il bambino di quattro anni di origine romena caduto ieri pomeriggio da una finestra di via Roma, nel centro storico di Caserta. Secondo quanto riferito si sarebbe trattato di una fatalità, non ci sono al momento indagati per la morte del bambino. I genitori sono apparsi subito disperati e sotto shock.

Sono state fatte le prime rilevazioni dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta, per iniziare le indagini sull’accaduto. Gli inquirenti hanno parlato di un tentativo di salire sul tavolino vicino la finestra, che solitamente utilizzava nella sua camera per disegnare. La caduta sarebbe avvenuta per una perdita di equilibrio, ma non è ancora noto il motivo per il quale il bambino si sia messo nelle condizioni di cadere.

È stato portato con tempestività al pronto soccorso dai medici dell’ospedale di Caserta, ma le sue condizioni sembravano gravi fin da subito, nonostante non sembrava in pericolo di vita. Inizialmente aveva riportato una frattura al braccio, ma dopo le radiografie sono emerse delle fratture interne, tra cui una anche al cranio.