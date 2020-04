Ciampino, uccide il fratello a coltellate: “Faceva troppo rumore”

Una tragedia nel comune di Ciampino, vicino Roma, dove un uomo è stato ucciso a coltellate dal fratello questa mattina, in via Cagliari. La vittima aveva 56 anni ed era nella stessa abitazione del fratello per via della quarantena imposta sul coronavirus. Un uomo di 48 anni, secondo quanto è stato riportato ha ucciso il fratello dopo una lite “per futili motivi” ed è stato successivamente arrestato dai carabinieri.

Sul luogo dell’omicidio sono giunte le forze dell’ordine ed i soccorsi del 118, che hanno costatato la morte dell’uomo di 56 anni. Come è stato riferito, la lite sarebbe iniziata a causa del rumore fatto dalla vittima mentre preparava il caffé, svegliando il fratello, che si trovava nella stessa abitazione. Per l’omicidio sarebbe stato utilizzato un coltello a serramanico, mentre l’allarme è stato dato dalla madre dei due e dal terzo fratello che si trovava in casa.