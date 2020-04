Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 5 aprile: 15.887 morti, 128mila contagiati

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fornito gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Italia, dopo il leggero miglioramento dei dati della giornata di ieri, che ha visto per la prima volta una decrescita del numero totale di posti letto in terapia intensiva.

Bollettino Protezione Civile 5 aprile

I casi totali dei positivi da Covid-19 sono 128.948 (+2.972 sul numero degli attualmente positivi). Sono calate le persone ricoverate in terapia intensiva di 17 unità. Le persone decedute nella giornata di oggi sono 525, con il totale dei morti che sale a

• Casi attuali: 91.246 (+2.972, +3,4%)

• Deceduti: 15.887 (+525, +3,4%)

• Dimessi/Guariti: 21.815 (+819, +3,9%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.977 (-17, -0,4%)



Totale casi: 128.948 (+4.316, +3,5%) — YouTrend (@you_trend) April 5, 2020

Bollettino Coronavirus Lombardia

I dati della Lombardia di 50.455 (+1.337). I ricoverati in ospedale crescono di 7 unità rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 1.317 (-9), mentre i deceduti totali sono 8.905 (+249). C’è una decrescita nel numero delle morti giornaliere, ieri erano state 345 in 24 ore, mentre oggi 249.

“Sono dati confortanti, ma che non devono far allentare le misure di contenimento. Si individuano più contagiati grazie al maggior numero di tamponi, ma la maggior parte non deve essere ricoverato”, ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

“Abbiamo iniziato un piano di distribuzione delle mascherine sul territorio regionale. La Regione Lombardia ha raggiunto una sua autosufficienza per quanto riguarda la produzione di mascherine, con l’aiuto di aziende lombarde che produrranno mascherine. Da domani saranno distribuite 300mila mascherine nelle farmacie della Lombardia, in maniera gratuita. Ci saranno altri 3 milioni di mascherine da distribuire da domattina”.

Conte: “Non posso dire quando finirà”

Il premier Conte è stato intervistato dalla rete americana NBC News, dove ha parlato del lockdown: “Non posso dire ora quando finirà. Ci stiamo affidando al Comitato tecnico-scientifico”.

Toscana: “Obbligo mascherine anche qui”

La Regione Toscana seguirà la Lombardia per l’obbligo di mascherine, come ha annunciato il governatore Rossi: “Quando saremo in grado di fornire mascherine alla popolazione, l’ordinanza sarà varata”.

Campania: Ambulanze ferme per mancanza di protezioni

La Cisl della Regione Campania ha denunciato la mancanza di dispositivi di protezione individuale per il personale del 118, che ha causato il fermo dei mezzi nella giornata di ieri sera e di questa mattina. Nel centro di Napoli solo 3 autoambulanze su 13 sono riuscite a fornire servizi di soccorso.

Viminale, oltre 9mila multe

Sono aumentate le multe per violazioni di restrizioni da parte delle forze dell’ordine, come ha comunicato il Viminale, rispetto ai giorni scorsi. Sono 9.300 le sanzioni che sono state emesse nelle ultime 24 ore.