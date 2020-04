Coronavirus, Imperial College: “Il lockdown ha salvato 38mila vite”

Secondo uno studio dell’Imperial College di Londra il lockdown imposto in Italia avrebbe salvato 38mila vite durante i contagi da coronavirus. Si tratta delle misure di restrizione nelle abitazioni e del distanziamento sociale, che hanno ridotto il contagio da Covid-19, favorendo l’ospedalizzazione di chi restava positivo.

In Spagna le vite salvate sono state stimate in 16mila, con un totale stimato in Europa da 59mila vite salvate durante la pandemia. I ricercatori inglesi hanno spiegato come queste misure che sono state prese hanno aiutato a “ridurre la trasmissione del contagio”.

Fino a ieri le vittime in Italia erano di poco sopra le 15mila unità, il Paese con più morti al mondo finora, con la Lombardia che ancora non è uscita dalla crisi.