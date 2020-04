Coronavirus nel mondo, gli USA inviano 1000 militari a New York.

Gli Stati Uniti hanno inviato mille soldati a New York per gestire i contagi da coronavirus, dopo la richiesta del sindaco Bill De Blasio. Lo Stato di New York è quello più colpito dal Covid-19, anche per la sua posizione di transito rispetto ai turisti che arrivano da tutto il mondo negli USA. Negli Stati Uniti si è superata la soglia delle 300mila persone contagiate, con quasi 9mila morti ed oltre 8mila terapie intensive.

In Spagna si è superato il numero di contagi dell’Italia, con 126mila positivi contro i 124mila italiani, annunciati ieri sera dalla Protezione Civile durante il consueto bollettino quotidiano.

La Germania rimane il Paese europeo con il tasso minore di morti per numero di abitanti, nonostante il numero di contagiati sia molto alto e vicino a quello italiano. Il Governo tedesco ha comunicato quasi 100mila contagiati nel Paese, con solo 1.444 morti. Anche la Francia ha il contagio più contenuto rispetto a Spagna e Italia, con 90mila positivi ed oltre 7mila morti.

In aumento il numero di morti nel Regno Unito, che hanno superato le 4mila unità, con un totale di 41mila contagiati, anche se il numero di tamponi è di molto inferiore a quelli effettuati negli altri Paesi europei.