Accordo Poste-Carabinieri: la pensione delle persone in difficoltà sarà portata dai militari

Accordo tra Poste Italiane e Carabinieri per la consegna della pensione ai cittadini in difficoltà, per quanto riguarda il mese prossimo, che verrà effettuata dai militari. Le persone oltre i 75 anni che di solito riscuotono la pensione in contanti alle Poste potranno richiedere il supporto dei Carabinieri, i quali andranno a ritirare i soldi in contanti e li consegneranno al loro domicilio.

Questa misura per evitare file e code in Posta per la riscossione della pensione, in ottica di ridurre gli assembramenti di persone. “Il servizio non sarà destinato a chi già ha delegato altre persone alla riscossione della pensione, od a chi ha un libretto o un conto postale”, questo quanto specificato nella nota ufficiale che annuncio il servizio.

Oltre al limitare degli assembramenti questo provvedimento mira anche a ridurre le potenziali truffe alle persone anziane per il ritiro della pensione. Secondo quanto stimato, il servizio interesserebbe 23mila persone. Il pensionato dovrà chiamare il numero 800 55 66 70 oppure la stazione dei Carabinieri più vicina per richiedere il servizio.