Bce, piano “PEPP”: acquisto titoli per 30 miliardi in 5 giorni: favorita l’Italia

Iniziato il piano “PEPP” della Banca Centrale Europea, per fronteggiare la crisi da coronavirus che ha colpito tutta l’Europa, con 30,2 miliardi di euro utilizzati per l’acquisto di titoli (bond). Lo rende noto un rapporto pubblicato a Francoforte, alla vigilia dell’Eurogruppo, nel quale si sottolinea come l’Italia sia la più aiutata in acquisto titoli.

Potrebbe sembrare l’anticamera di una risoluzione dell’Eurogruppo, in programma per domani, non particolamente favorevole alle richieste italiane, dopo anche il riposizionamento della posizione francese, più vicina ora alla Germania e sull’utilizzo di un MES senza, o con minime, condizionalità.

In totale sono stati acquistati titoli italiani per 12 miliardi di euro nel mese di marzo 2020 tramite APP, il programma di acquisto titoli con il quale la BCE ha affiancato il PEPP.

Favorita l’Italia nell’acquisto titoli

Come mostra un grafico ufficiale della BCE, l’Italia ha avuto un aiuto rispetto allo standard di acquisto titoli dal piano, con acquisti maggiori rispetto agli altri Paesi. Il grafico mostra la variazione dall’acquisto “standard” che è indicato come “0” e fa vedere l’Italia in prima posizione e dunque con più acquisti di titoli italiani rispetto alla norma. Altri Paesi sono in negativo, come Olanda e Germania, segno che nel mese di marzo 2020 sono stati acquisti meno titoli tedeschi ed olandesi dalla BCE rispetto alla norma.

Questo conferma che nel mese di marzo la gran parte del piano di acquisto titoli è andato sui BTP italiani, anche per smorzare lo spread, che aveva raggiunto anche i 300 punti base.