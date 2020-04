Coronavirus, anticipazioni Decreto Aprile: garanzie fino a 750 miliardi per i prestiti

Intesa trovata nel Consiglio dei Ministri che si sta tenendo oggi, iniziato questa mattina alle 11, per aumentare gli aiuti alle imprese, aumentando le garanzie che erano arrivate con il decreto “Cura Italia” a marzo. La notizia è arrivata da alcune fonti all’interno del Mef, che stanno lavorando agli ultimi dettagli sul testo del decreto. C’è attesa anche per capire come i mercati prenderanno questa mossa a livello economico dell’Italia, con lo spread che è stabile intorno quota 200 punti base, dopo aver aperto in calo.

Sono stati aggiunti 400 miliardi in più rispetto a quelli già previsti nel decreto di marzo. Non si tratta di soldi che verranno dati dallo Stato, ma sono miliardi in garanzia statale per la richiesta di prestiti delle imprese, che negli anni successivi dovranno comunque restituire la somma, fino ad un massimo di 6 anni per il rimborso totale.

Complessivamente 200 miliardi andranno per la liquidità delle imprese e 200 miliardi andranno in garanzia dell’export italiano, con un rafforzamento del ruolo del Sace (Servizi assicurativi e finanziari per l’export) per il sostegno all’internazionalizzazione delle aziende.

Aiuti alle imprese fino a 750 miliardi

Le imprese potranno richiedere prestiti senza incorrere in una valutazione per l’emissione dello stesso e senza limiti di fatturato, con una garanzia statale pari al 90% dell’intero importo.