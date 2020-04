Coronavirus nel mondo, Giappone verso lo stato di emergenza. Altri mille morti negli USA

Continuano i contagi da coronavirus in tutto il mondo, con il Giappone che potrebbe varare ad ore lo stato di emergenza, dopo l’aumento dei casi nella città di Osaka. Il numero di morti in Giappone rimane molto basso, meno di 100 dall’inizio dell’epidemia e per questo era uno dei Paesi che non aveva imposto il lockdown ai suoi cittadini. Se i contagi dovessero continuare l’andamento in rialzo, il premier Shinzo Abe potrebbe decidere di prendere misure analoghe a quelle prese in Europa e negli Stati Uniti.

In totale nel mondo sono 1.276.117 i casi positivi al coronavirus, con 69mila morti dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. Gli Stati Uniti restano il Paese con il maggior numero di casi, oltre 300mila, mentre l’Italia è il primo Paese al mondo per decessi, oltre 15mila come comunicato dalla Protezione Civile nella serata di ieri.

La Spagna ha superato per numero di casi l’Italia, con oltre 130mila positivi, ma il numero di decessi rimane inferiore, a fronte di un numero di terapie intensive (ICU) molto alto, vicino i 7mila posti letto. Anche in Francia ci sono quasi 7mila posti letto in terapia intensiva occupati. La Germania ha raggiunto i 100mila casi positivi, ma il numero delle morti rimane ridotto, a 1.584 decessi.