Coronavirus, positivo il direttore generale dell’Aifa

Il direttore generale dell’Aifa (Agenzia Italia del Farmaco), Nicola Magrini, è stato trovato positivo al coronavirus dopo aver effettuato il tampone nei giorni scorsi. È stato comunicato che il direttore dell’Aifa non mostra particolari sintomi e sta bene, continuerà a lavorare dalla sua abitazione tramite smart working.

Tutte le persone che sono entrate in contatto con lui saranno messe in isolamento domiciliare, come impone il protocollo da Covid-19. Non è stato reso noto dove avrebbe contratto il coronavirus e se qualche collaboratore aveva già avuto dei sintomi da Covid-19.