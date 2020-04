Decreto Governo Coronavirus, Cdm alle 11 per varare le misure su imprese e scuola

Annunciato un Consiglio dei Ministri alle ore 11 di oggi per il decreto Aprile, che comprenderà misure per le imprese e sulla scuola (qui l’articolo di approfondimento delle misure). Questo decreto del Governo è molto atteso dalle imprese per la possibilità di richiedere prestiti fino a 800mila euro con la garanzia dello Stato, inoltre sarà tolto il limite di fatturato, abbassando la garanzia al 90% per il 25% del fatturato. Significa che le aziende potranno chiedere il prestito senza che vi sia una valutazione del rischio, con i soldi che verrebbero dunque concessi con una “garanzia” dello Stato, per cercare di dare liquidità in questo momento in cui la maggior parte delle imprese è chiusa per l’emergenza coronavirus. Il decreto Aprile dovrebbe mettere altri 10 miliardi di euro, oltre quelli già stanziati a marzo, intorno ai 15 miliardi di euro, che dovranno essere rinnovati.

Inoltre sono attese decisioni anche sulla scuola, per capire se l’anno scolastico potrà riprendere entro il 18 maggio, la data limite per decidere se sostenere l’esame di Maturità 2020. In caso contrario si procederà con un colloquio online, ma ci sarebbero dubbi sulla validità dello stesso e potrebbe non essere equiparato a quello “standard”.