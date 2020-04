Incendio attorno a Chernobyl: picco radiazioni

C’è stato un incendio intorno a Chernobyl, in una zona che è ancora chiusa al pubblico a causa delle radiazioni che sono presenti, dopo oltre 30 anni dall’incidente del 1986. La notizia è stata data dalle autorità ucraine: “Le radiazioni sono sopra la norma”, ha riferito Yegor Firsov, capo del servizio di ispezione ambientale dell’Ucraina. Secondo quanto è stato riportato le radiazioni rilevate sarebbe 16 volte oltre la soglia limite.

Per domare gli incendi sono stati utilizzati due velivoli inviati da Kiev, oltre ad un elicottero e dei mezzi dei vigili del fuoco. Le autorità hanno comunicato che 20 ettari di terreno sono andati in fiamme e solo nella mattina di domenica si è riusciti a domare tutte le fiamme. L’incendio ha avuto luogo vicino una centrale elettrica non più in uso, a 100 chilometri dalla capitale. Dopo il picco di radiazioni durante l’incendio, i valori sarebbero poi tornati nella norma.