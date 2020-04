Istat, una famiglia su tre non ha il computer a casa

Secondo uno studio dell’Istat “Spazi in casa e disponibilità di computer”, emergono nuovi dati sulla società italiana, che fanno capire come la possibilità di smart working ed e-learning siano ancora lontane dall’essere realizzate. Il 27,8% degli italiani vive in condizioni di sovraffollamento abitativo, una percentuale che sale al 41,9% se si parla di minorenni.

Il 33,8% non ha un PC

Secondo lo studio il 33,8% delle famiglie italiane non possiede un computer od un tablet nella propria abitazione. Questa percentuale scende al 14,3% se la famiglia ha al suo interno un minorenne. Inoltre solo il 22,2% delle famiglie italiane ha un dispositivo elettronico (computer o tablet) per ogni componente del nucleo familiare.

Al Sud Italia la situazione peggiora, con il 41,6% delle famiglie che non ha un computer in casa, mentre solo il 14,1% ha un computer od un tablet per ogni componente del nucleo familiare.