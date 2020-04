Regno Unito, Boris Johnson ricoverato in ospedale

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento dei sintomi. Secondo quanto riportato dai media inglesi avrebbe avuto febbre alta ed in maniera precauzionale è stato ricoverato in ospedale, dove ha trascorso la notte. Ora verrà monitorato per capire l’andamento del Covid-19, mentre Downing Street ha già comunicato che il Paese continuerà ad essere a guida Johnson, che rimane il “responsabile” del suo esecutivo.

Non è stato comunicato il nome dell’ospedale dove è stato trasportato Boris Johnson, per motivi di sicurezza. Dieci giorni fa era risultato positivo al tampone da coronavirus, insieme alla sua compagna, che si trova in gravidanza.

Il Governo ha sottolineato che si tratta di una misura “precauzionale”, mentre dei media russi hanno rilanciato la notizia che Boris Johnson sarebbe stato attaccato ad un ventilatore polmonare. La consueta riunione quotidiana del mattino sarà presieduta dal ministro degli Esteri, Dominic Raab, come comunicato da Downing Street.