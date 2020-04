Scuola, ministra Azzolina: “Non tutti promossi alla Maturità”

La ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina, ha precisato la posizione del Governo in merito all’anno scolastico in via di conclusione, dopo la chiusura delle scuole nel mese di marzo. È stato comunicato che ci sono due possibilità per la fine dell’anno scolastico, una nel caso in cui si tornasse in Aula entro il 18 maggio ed una nel caso in cui non vi fosse il ritorno alle lezioni prima di giugno. Oggi alle 11 è previsto un Consiglio dei Ministri che discuterà anche della situazione scolastica.

Esame di Maturità 2020

Come ha spiegato la ministra, nel caso in cui si tornasse in classe entro il 18 maggio, ci sarebbe un esame di maturità con una commissione interna ed un presidente esterno: “Ci sarebbe la prova nazionale di italiano e la seconda prova sarebbe preparata dalla commissione interna”.

Se non si dovesse tornare a scuola, ci sarebbe un esame orale, al quale sarebbero tutti ammessi, ma non necessariamente tutti sarebbero promossi: “Gli studenti verranno tutti ammessi all’esame, ma non significa essere poi promossi”.

Esami di terza media

Per quanto riguarda l’esame di terza media, la ministra Azzolina ha assicurato che ci sarà comunque, sia che le scuole riapriranno oppure no: “Gli studenti presenteranno un loro elaborato e ci sarà lo scrutinio”.