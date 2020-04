Spread Btp-Bund oggi 6 aprile: apertura in calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 6 aprile ha aperto in leggero calo rispetto alla chiusura di venerdì, a 194 punti base, costante da quando sono state annunciate le misure aggiuntive della Bce. Si attende il varo del decreto Aprile, che dovrebbe mettere altri 25 miliardi di euro a sostegno delle imprese, ma che potrebbe far innalzare di molto il deficit ed il rapporto debito/Pil. Il tasso di rendimento dei BTP a dieci anni è dell’1,51%, in leggero rialzo rispetto ai valori della scorsa settimana, quando si attestava intorno all’1,45%.

Andamento delle Borse

Nella giornata di venerdì 3 aprile lo spread italiano aveva chiuso a 199 punti, dopo aver aperto a 190 punti base, quindi con un rialzo importante all’interno della giornata. Il Ftse Mib aveva perso il 2,67% nella giornata di venerdì, in una giornata non positiva per i mercati italiani.

Piazza Affari ha aperto in forte rialzo, con il Ftse Mib che guadagna 2,59% in apertura a 16.808 punti. Anche le altre Borse europee hanno aperto molto positive: Francoforte guadagna il 3,81% a 9.889 punti, Londra il 2,3% a 5.540 punti e Parigi l’1,84% a 4.298 punti