Tigre positiva al coronavirus nello zoo di New York

Una tigre dello zoo del Bronx, a New York negli Stati Uniti, è stata trovata positiva al coronavirus, dopo che era stato effettuato il test nei giorni scorsi. La notizia è stata riportata dai media americani, si tratta del primo caso confermato di contagio da uomo ad animale del coronavirus.

La tigre ha 4 anni, viene dalla Malesia e si chiama Nadia, è stata messa in osservazione con le altre tigri e leoni che mostrano gli stessi sintomi. Secondo quanto è stato riportato sarebbero state infettate da un operatore dello zoo.

I primi sintomi sono stati rilevati il 27 marzo, con la tigre che ora è sotto medicinali per contrastare il coronavirus, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per ora non sono stati effettuati i test per gli altri animali, visto che il test è molto invasivo e rischioso, richiedendo l’anestesia generale.

Lo zoo ha comunicato che sono state messe in atto delle misure “preventive” per evitare un contagio dello staff zoologico. Inoltre è stato comunicato che per il pubblico non ci sarebbero rischi di contagio. Lo zoo è chiuso dal 16 marzo, come previsto dall’ordinanza governativa.