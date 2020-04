Coronavirus, Bertolaso dimesso dal San Raffaele

il commissario straordinario della Lombardia, Guido Bertolaso, è stato dimesso dal San Raffaele. Lo scorso 24 marzo era risultato positivo al coronavirus e per questo era stato ricoverato in ospedale a Milano. La Regione Lombardia lo aveva assunto come consulente speciale per il nuovo ospedale a Milano Fiera.

“Sono stato dimesso nella giornata di oggi. Ringrazio i medici e gli infermieri, uomini e donne che combattono contro il coronavirus e che sono in prima linea. Grazie per i messaggi di affetto”, queste le parole di Bertolaso su Facebook, dove ha annunciato il miglioramento dei sintomi da coronavirus. Ora dovrà passare del tempo in isolamento domiciliare, prima di poter effettuare il nuovo tampone per verificare la negatività al coronavirus.