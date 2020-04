Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 7 aprile: oltre 17mila morti, 135mila contagiati

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato alle ore 18.00 i nuovi dati sul contagio da coronavirus in Italia, dopo tre giorni di lieve miglioramento per quanto riguarda il numero di terapie intensive (6 APR – 5 APR – 4 APR). Nel mondo sono in aumento i casi da coronavirus, specialmente negli Stati Uniti, mentre la Cina nelle ultime 24 ore ha segnalato zero decessi.

Bollettino Protezione Civile 7 aprile

I casi totali di positivi da coronavirus sono 135.586, mentre le morti sono 17.127, un aumento di 604 decessi nelle ultime 24 ore.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 94.067 (+880, +0,9%)

• Deceduti: 17.127 (+604, +3,7%)

• Dimessi/Guariti: 24.392 (+1.555, +6,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.792 (-106, -2,7%)



Totale casi: 135.586 (+3.039, +2,3%) — YouTrend (@you_trend) April 7, 2020

Bollettino Coronavirus Lombardia

I casi in Lombardia positivi sono 52.325 con 9.484 numero di deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Boris Johnson in terapia intensiva

Confermata la terapia intensiva per Boris Johnson, anche se con una nota di Downing Street è stato precisato che il primo ministro britannico non sarebbe sottoposto a ventilazione meccanica.

Crescono i decessi in Svezia

Sono 100 i nuovi morti in Svezia, come comunicato dalle autorità svedesi, che nelle ultime ore hanno deciso di iniziare a chiudere, dopo essere stato l’ultimo Paese europeo a consentire spostamenti normali.

Record di morti a New York

Segnalato il picco di decessi nello Stato di New York, con 731, come comunicato dal governatore Andrew Cuomo. Le vittime totali a New York sono 5.498, mentre i casi di contagio sono saliti a 138.836.

Wuhan: domani stop a restrizioni

Dalla giornata di domani nella città di Wuhan, centro del contagio dal mese di gennaio, si riprenderà ai normali spostamenti cittadini, con la fine del lockdown imposto dalle autorità .

Toscana: “Stop a isolamenti domiciliari”

La Regione Toscana non effettuerà più isolamenti domiciliari per le persone positive al coronavirus, ma metterà a disposizione degli alberghi per la durata della quarantena. L’annuncio è stato dato dal governatore della Regione, Enrico Rossi, con un video messaggio: “Si tratta di una misura di protezione per se stessi e per gli altri”.