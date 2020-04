Coronavirus nel mondo, oltre mille morti negli USA. Nessun deceduto in Cina

Sono oltre mille i morti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, con un aumento dei decessi anche in Francia, con 833 vittime in poche ore, che indicano come il picco non è stato ancora raggiunto. Sono 1.150 i morti negli Stati Uniti nella giornata di ieri, con il totale dei decessi che arriva a 10.943.

In Italia l’andamento di contagi e morti è rimasto abbastanza stabile nella giornata di ieri, con un calo nel numero delle terapie intensive a livello nazionale. La Spagna ha oramai superato il numero di casi positivi rispetto all’Italia, nonostante i morti rimangano inferiori di circa 3mila unità, ma il numero dei posti letto in terapia intensiva è molto più alto rispetto al dato italiano.

Salgono i casi in Germania, con le morti che rimangono basse, sotto i 2mila decessi a fronte di 103mila positivi. Sono di più le terapie intensive in Germania rispetto a quelle in Italia, quasi 5mila contro le 4mila italiane.

Resta alta l’allerta in Giappone, che nella giornata di ieri ha iniziato a parlare di stato di emergenza, dopo l’aumento dei contagi nelle principali città, nonostante il numero totale dei positivi rimanga basso, meno di 4mila totali e per ora non è stato predisposto un lockdown.