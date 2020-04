Coronavirus, sconto sugli affitti per gli inquilini: tutti i dettagli

Con i decreti varati dal Governo rimane il dubbio sugli incentivi ed i diritti che possono avere gli inquilini di una casa in affitto. Nella giornata di ieri sono stati garantiti prestiti per 400 miliardi di euro dal Governo, per le imprese in difficoltà, ma molti inquilini si chiedono se nelle misure inserite nei vari decreti ci siano anche delle riduzioni dei canoni per gli affitti delle case.

È prevista la riduzione degli affitti?

Nei testi varati dal Governo non è presente nessuna norma che va a regolare o ridurre i canoni di affitto per legge. Non c’è un diritto per gli inquilini ad avere una riduzione dell’affitto della propria abitazione e di conseguenza nessun obbligo per il proprietario a ridurre i canoni mensili. Non ci sono agevolazioni per chi lavora da casa o per è un fuori sede.

L’inquilino può dare disdetta?

Qualora l’inquilino si trovasse in condizioni economiche difficili per la perdita del reddito, può dare la disdetta per giusta causa. In questo caso, però, è previsto il pagamento del preavviso, come stipulato da contratto, ma il proprietario non può opporsi alla disdetta, con l’inquilino che non sarebbe più in grado di pagare.

Agevolazioni previste

Non ci sono agevolazioni per gli studenti fuori sede che sono tornati nelle loro abitazioni di famiglia. Il canone è dovuto anche se non si utilizza l’appartamento. Mentre è prevista la sospensione del pagamento dell’affitto per gli studenti Erasmus, che sono di ritorno nel loro Paese a causa dell’emergenza coronavirus.

Affitti di locali commerciali

Nel decreto di marzo, il “Cura Italia” è previsto un credito d’imposta per il negoziante pari al 60% del totale della mensilità del canone di locazione, qualora siano locali accatastati C/1. Per ora questo credito di imposta è garantito solamente per il mese di marzo, ma comunque va corrisposto il canone intero al proprietario, sarà poi lo Stato a fornire il 60% in credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.