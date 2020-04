Decreto Imprese, arrivano 400 miliardi di garanzie per prestiti: tutte le misure

Il decreto Imprese è stato annunciato in serata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ed ai ministri di Istruzione e Sviluppo Economico. Si tratta di una garanzia dello Stato per consentire alle aziende di chiedere prestiti fino a 400 miliardi complessivi, senza che vi sia una valutazione in essere della banca. Questo consentirà alle imprese che lo chiederanno di ottenere liquidità immediata. L’obiettivo del decreto è quello di fornire le garanzie necessarie alle imprese per ottenere prestiti in maniera semplice, in questo momento nel quale la maggior parte delle attività è chiusa e non sta incassando.

Il Fondo di garanzia delle Pmi è stato rafforzato e vi potranno accedere le imprese fino a 499 dipendenti, mentre si utilizzerà il Sace per le garanzie ai prestiti delle grandi imprese. I liberi professionisti, artigiani e negozianti potranno richiedere prestiti fino a 25mila euro, senza aver bisogno il via libera del Fondo di garanzia. Questa tipologia di prestiti sarà garantita al 100% dallo Stato, fino ad un massimo di 800mila euro.

Garanzia al 90% sui prestiti fino a 5 milioni

Per quanto riguarda i prestiti alle aziende più grandi, lo Stato garantirà il prestito al 90%, fino a 5 milioni di euro, con valutazione andamentale. Negli altri casi la garanzia arriverà da Sace, che è legato a Cassa Depositi e Prestiti, che rimane dunque “impegnata” in garanzia dei prestiti.

Restituzione prestiti

Questa liquidità andrà restituita dalle imprese, con il Mef che ha comunicato che i rimborsi saranno restituiti in massimo 6 anni, con tassi quasi a zero, quindi molto vantaggiosi.

Golden Power

Ci saranno delle nuove norme anche a protezione delle aziende italiane, con l’utilizzo della regola del Golden Power. Si andranno a proteggere i settori alimentari e sanitari, oltre a quelli bancari ed assicurativi.