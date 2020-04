Spread Btp-Bund oggi 7 aprile: apertura in calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 7 aprile ha aperto in calo rispetto alla chiusura di ieri, quando si era attestato sui 191 punti base. Oggi il differenziale tra i Btp ed i Bund ha aperto a 189 punti base, in calo di due punti rispetto a ieri. Stabile il tasso dei rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni, all’1,49%. Per ora i mercati restano in attesa delle decisioni in Europa, nonostante il buon andamento di ieri, anche grazie agli interventi della Bce, che ha acquistato 30 miliardi in titoli di Stato, favorendo soprattutto l’Italia.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri c’è stato un rialzo importante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha chiuso in positivo del 4% netto a 17.039 punti. Si tratta del primo rialzo dopo la caduta delle scorse settimane, che aveva fatto scendere l’indice italiano sotto i 15mila punti.

Positive anche le altre Borse europee: Francoforte ha chiuso con un +5,77%, con Parigi +4,61% e Londra +3,11%.