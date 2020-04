Superluna, stasera la più grande e luminosa del 2020

Oggi è il giorno della Superluna, molto atteso dagli appassionati, che potranno ammirare la Luna nella sua dimensione e luminosità maggiore. Difatti la coincidenza della Luna Piena e della vicinanza dalla Terra, con il passaggio al perigeo, consentiranno di vedere la Luna nella sua grandezza. L’orario atteso è per le 20.10 di oggi 7 aprile, ma l’evento andrà avanti durante la notte e sarà visibile con una grandezza superiore del 7% ed una luminosità del 15% maggiore, come ha spiegato Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtual Telescope Project.

Come vedere la Superluna

Secondo Masi servirà comunque un occhio attento per visualizzare i cambiamenti della Luna rispetto alle passate Lune Piene. Il consiglio degli esperti è di guardare la Luna quando “sorge”, cioè al calare del Sole oppure quando tramonta, cioè all’alba. Questo perché in questi due momenti la Luna appare dietro lo skyline delle città, sembrando più grandi.

Non serviranno apparecchi speciali per vederla in cielo, soprattutto grazie al bel tempo che consentirà a tutti in Italia di evitare le nuvole, che spesso possono rovinare la vista in queste occasioni.