Bernie Sanders si ritira dalle Primarie Democratiche

Bernie Sanders ha annunciato la sospensione della sua campagna elettorale per le Primarie Democratiche per le presidenziali 2020. C’era già stata una notizia di questo tipo nelle scorse settimane, poi smentita dallo staff del senatore, ma in questo caso c’è la conferma e si attende il discorso di Sanders ai suoi sostenitori, dove dovrebbe formalizzare la fine della sua campagna elettorale.

Nella giornata di ieri i cittadini del Winscosin sono stati chiamati alle urne per eleggere gli 84 delegati federali assegnati allo Stato. C’è stato un crollo dell’affluenza, con una media di sole 3mila persone che si sono recate ai seggi per ogni regione dello Stato. I risultati sono attesi per il 13 aprile, ma diventerebbero ininfluenti con l’uscita di scena di Bernie Sanders.

BREAKING: Bernie Sanders just announced he's suspending his campaign. pic.twitter.com/uYq40QpLiv — Hunter Walker (@hunterw) April 8, 2020

Tutti i sondaggi nazionali davano vicino lo zero le possibilità per Sanders di recuperare su Joe Biden, che aveva stravinto le ultime elezioni a metà marzo e forse anche per questo si è deciso per la sospensione della campagna, onde evitare problemi legati alla situazione di emergenza da coronavirus.