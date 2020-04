Confindustria, appello di quattro Regioni per la riapertura

Appello delle imprese delle quattro regioni più produttive del Paese, tramite Confindustria, per la riapertura delle strutture. Si tratta di Confindustria Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, che hanno sottoscritto un documento nel quale si chiede la riapertura, nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Queste quattro regioni del Nord da sole rappresentano il 45% del Pil italiano.

Stipendi a rischio

“Si rischiano fallimenti e di spegnere il motore del Paese. Ogni giorno che passa si rischia di non rimettersi in marcia – si legge nel documento condiviso – allungare il periodo di lockdown significa interrompere la produzione e perdere clienti internazionali, oltre a non fatturare, che per molte aziende significa non poter pagare gli stipendi”.

Le aziende chiedono uno schema da parte del Governo per la riapertura ed il passaggio alla cosiddetta Fase 2, citata anche da Conte nelle ultime settimane.