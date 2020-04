Coronavirus, Oms: “Non allentare ora le misure”. Aumentano le vittime tra i medici

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha parlato dei dati in arrivo dall’Italia, che da alcuni giorni stanno dando dei segnali positivi sul numero delle terapie intensive, con un leggero calo dei posti letti occupati, a fronte, però, di un andamento costante nel numero delle morti da coronavirus. Nella giornata ci sono stati meno di mille contagi complessivi, con il numero di omrti che ha superato le 17mila unità.

Da parte dell’Oms si ricorda che questo non è il momento di allentare le misure restrittive, come si è iniziato a parlare da alcune forze politiche. Gli esperti invitano la popolazione a rimanere a casa per contenere il contagio. Negli altri Paesi europei il contagio avanza (qui i casi da coronavirus nel mondo) e negli Stati Uniti si sono raggiunte le 13mila vittime.

Oms: “Non è il momento di allentare misure”

Queste le parole di Hans Henri P. Kluge, il direttore regionale dell’Oms in Europa: “Bisogna raddoppiare e triplicare gli sforzi. In alcuni Paesi si segnalano segnali positivi”.

Sono 95 i medici morti da Covid-19

Il numero di medici morti da coronavirus è aumentato nelle ultime ore, come comunicato dalla Federazione nazionale dell’Ordine dei medici. Si è sottolineato come ci siano delle vittime anche tra i medici pensionati che erano tornati in attività per dare aiuto sul contagio da Covid-19.