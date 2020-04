Regno Unito, Boris Johnson in condizioni stabili ma rimane in terapia intensiva

Secondo quanto riportato dal ministro della Salute del Regno Unito, Boris Johnson sarebbe in condizioni stabili, dopo la seconda notte in terapia intensiva nell’ospedale St. Thomas di Londra. La comunicazione è arrivata dal ministro Edward Argar, che ha sottolineato come il primo ministro non sia supportato da ventilazione polmonare, ma che riceve solo l’ossigeno. Questo perché le sue condizioni sono rimaste stabili nelle ultime ore, viene comunicato che è di buon umore.

Si tratta del primo leader al mondo a cui viene confermata la positività al Covid-19 e conseguente ricovero in ospedale. Da oltre 10 giorni ha sintomi febbrili, da quando era stato annunciato il suo contagio e successivo test positivo.

Sadiq Khan: “Lockdown deve continuare”

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha spiegato che la città non è vicina alla riapertura: “Non siamo vicini alla fine del lockdown, il Regno Unito non è vicino alla fase due, manca ancora una settimana e mezzo al picco”.