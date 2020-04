Torino, incendio in centro storico: evacuate 24 persone

Un grave incendio ha colpito un negozio in centro storico a Torino, in via Santa Teresa, arrivando poi a coinvolgere anche le altre abitazioni circostanti dell’edificio. Complessivamente sono 24 le persone che sono state evacuate dai vigili del fuoco, giunti in maniera tempestiva sul luogo dell’incendio, insieme alle forze dell’ordine.

Non sono stati comunicati feriti o vittime dalle autorità che sono intervenute sul posto. Molte persone che risiedono nell’edificio sono scese in strada per evitare l’intossicazione dal fumo che proveniva dal negozio.

Non sono note le cause che hanno portato alla formazione del rogo, non si esclude la pista dolosa, che verrà vagliata dagli inquirenti durante le indagini. Sono rimaste coinvolte anche alcune auto parcheggiate fuori dal negozio.