Un ponte è crollata a Massa Carrara: coinvolti due furgoni

Un ponte è crollato interamente ad Albiano, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 70, coinvolgendo due furgoni che stavano transitando in quel momento. Le informazioni sui due furgoni sarebbero state riferite dai mezzi dei vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo dell’incidente in maniera tempestiva, accertando la non presenza di vittime. L’autista del furgone sarebbe rimasto ferito, trasportato in codice giallo in ospedale, mentre l’altro autista sarebbe sotto shock, ma in buone condizioni.

Il ponte collega Albiano Magra e Santo Stefano Magra, in provincia di Massa Carrara, tra la Toscana e la Liguria. Nei mesi scorsi c’erano state delle segnalazioni di alcuni automobilisti che a causa del maltempo avevano notato delle crepe. C’era stato un sopralluogo di tecnici Anas, ma successivamente era stato consentito il transito dei mezzi. Una delle possibili cause citate dalle autorità riguarda una fuga di gas nelle tubature sotto il ponte.