Coronavirus, attesa Conferenza Stampa del Premier Conte alle 20.20

È stata pianificata una conferenza stampa del premier Conte alle ore 20.20 di questa sera, per dare aggiornamenti alla popolazione in merito all’emergenza da coronavirus e sulla possibile proroga delle misure restrittive, annunciata qualche ora fa. Si attende un nuovo DPCM per prorogare le misure restrittive che sono in scadenza il prossimo 13 aprile.

Nella giornata di oggi ci sarebbe stato un confronto con le parti sociali per decidere sulla riapertura delle fabbriche, con le possibili deroghe che il Governo concederà che dovrebbero essere molto limitate, almeno fino al 30 aprile. C’è stato anche l’accordo tra Fca ed i sindacati per la riapertura delle fabbrica, mantenendole in sicurezza per i dipendenti.

I dati pubblicati oggi mostrano un lieve andamento positivo per quanto riguarda il numero di terapie intensive, che calano per il quarto giorno consecutivo, ma aumentano i decessi rispetto alla giornata di ieri, con un numero complessivo di morti di oltre 18mila.