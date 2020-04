Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 9 aprile: 18.279 morti, 149mila contagiati

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato i dati sull’andamento dell’emergenza da coronavirus. Nei giorni scorsi (8 APR – 7 APR – 6 APR) c’è stato un leggero andamento positivo per quanto riguarda le terapie intensive totali, che sono in decrescita, anche se molto lenta rispetto al numero di decessi, che rimane superiore a livello quotidiano per ora.

Bollettino Protezione Civile 9 aprile

I casi attualmente positivi da Covid-19 in Italia sono 143.626, con il numero di decessi totali che sale a 18.279, con un incremento di 610 rispetto al dato di ieri.

Bollettino Coronavirus Lombardia

I casi totali in Lombardia sono 54.802 (+1388 rispetto a ieri), le terapie intensive -21 rispetto a ieri a 1.236. Superati i 10mila decessi in Lombardia.

“Sono state distribuite 300mila mascherine nel circuito delle farmacie lombarde. In totale ci sono 3 milioni di mascherine per le persone più deboli ed in difficoltà”.

Fmi: “Peggio della Grande Depressione”

Il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato che l’attuale crisi causata da Covid-19 è peggio di quella del 1929 e che andrà avanti fino al 2021.

Eurogruppo in corso

L’atteso Eurogruppo è iniziato alle ore 17, con la Merkel che ha anticipato il no agli Eurobond durante una conferenza stampa, spiegando che ci sono altri strumenti per far fronte all’emergenza economica.

Oltre 14mila morti negli USA

Sono in crescita i decessi negli Stati Uniti (qui i casi nel mondo), che vedono lo Stato di New York quello più colpito. In Cina si è tornati nelle strade a Wuhan, ma un’altra città al confine con la Russia è stata sottoposta a lockdown.

Aumentano i decessi dei medici

Questa mattina erano saliti a 100 i medici deceduti a causa del coronavirus, nel corso della giornata si sono aggiunte altre 4 persone del personale sanitario, portando il totale a 104.