Coronavirus, il lockdown costa 47 miliardi al mese

Il lockdown italiano ha un costo di 47 miliardi al mese secondo un rapporto di Svimez, l’associazione per lo sviluppo industria del Sud Italia. Da questo rapporto emerge come la metà delle aziende italiane è al momento chiusa e dunque va a contribuire alla contrazione del Pil italiano.

La perdita di 47 miliardi al mese è pari al 3,1% del Pil annuale, con la stima che prevede 37 miliardi di perdita al Nord Italia e 10 miliardi di euro al Sud Italia. A livello pro-capite sono 951 euro al Nord Italia e 473 euro al Sud Italia, con una media nazionale di 788 euro.

Rischio crollo Pil dell’8,4%

Secondo Svimez il Pil italiano potrebbe calare dell’8,4% nel 2020, causando enormi problemi dal punto di vista economico ed anche di sostenibilità del debito. Se questa stima dovesse essere vicina alla realtà, come era stato ipotizzato anche nelle scorse settimane da altri istituti, ci sarebbe un’impennata del rapporto debito/Pil che potrebbe superare il 150%. Per Svimez ci sono rischi anche per il Sud Italia a livello economico, dove la situazione era già in piena crisi.