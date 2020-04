Coronavirus, migliorano le condizioni di Boris Johnson

Sono in miglioramento le condizioni di Boris Johnson, in terapia intensiva da alcuni giorni dopo aver contratto il Covid-19 alla fine di marzo. Il premier “ad interim” del Regno Unito è diventato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, che svolgerà le funzioni ordinarie da primo ministro finché Boris Johnson non sarà dimesso e dichiarato guarito dal coronavirus.

È arrivato anche il messaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di sostegno a Boris Johnson: “Don’t give up”, gli ha detto durante un’intervista alla Bbc, con l’augurio di pronta guarigione.

Il portavoce di Downing Street ha confermato, parlando con i cronisti, che il premier Boris Johnson è in miglioramento dopo il ricovero al St. Thomas: “La notte è passata in maniera positiva ed è di buon umore”. Per ora resta in terapia intensiva, finché i sintomi non miglioreranno ulteriormente.