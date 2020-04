Decreto Cura Italia, oggi al Senato la fiducia

Oggi ci sarà il voto di fiducia al Senato in merito al decreto Cura Italia, che stanzia i 25 miliardi annunciati nel mese di marzo e per i quali gli autonomi hanno già inviato la richiesta per i 600 euro mensili da ricevere. Il decreto arriva in Aula questa mattina, per approvare i 25 miliardi da stanziare contro l’emergenza coronavirus. La votazione inizierà intorno alle 12.30, con i senatori che entreranno a gruppi da 50 persone alla volta, per garantire il distanziamento sociale.

Il decreto passerà poi alla Camera dopo Pasqua per l’approvazione finale. Le opposizioni hanno annunciato un voto contrario, il primo da quando è iniziata la pandemia, visto che il voto di inizio marzo sullo scostamento di bilancio era stato approvato da tutte le forze politiche.

Berlusconi: “Siamo stati completamente esclusi da tutte le misure prese nel decreto”, questa la posizione del centrodestra, che voterà compatto contro il decreto.