Eurogruppo, Merkel: “No ad Eurobond, sì a solidarietà”. Colloquio con Conte

La cancelliera Angela Merkel ha spiegato il punto di vista del Governo tedesco sulla questione degli Eurobond, molto discussi a livello europei e richiesti con forza da parte dell’Italia, con il premier Conte che ha criticato la posizione dell’Europa a riguardo. L’Olanda ha approvato oggi due mozioni contro l’emissione di Eurobond, molto criticate da parte dei politici italiani.

Atteso alle ore 17 l’inizio dell’Eurogruppo, sul quale ci sono gli occhi dei mercati, che stanno aspettando una risoluzione condivisa per capire come l’Europa vuole fronteggiare l’emergenza economica causata dal Covid-19.

Merkel: “Tre strumenti da utilizzare”

“Ho parlato con Giuseppe Conte e siamo d’accordo sulla solidarità europea, si tratta di una delle ore più difficile. La Germania è pronta alla solidarietà”, queste le parole della Merkel in conferenza stampa a Berlino, dove ha sottolineato “tre strumenti” per far fronte all’emergenza da coronavirus.

Tra questi tre strumenti ci sarebbe il Mes, con la discussione sulle condizionalità che deve ancora avere luogo e che sarà dibattito all’interno dell’Eurogruppo, il programma del Bei e del fondo SURE per la disoccupazione europea. Questi ultimi due erano già stati annunciati nei giorni scorsi, rispettivamente investimenti per 200 e 100 miliardi di euro, oltre ai 750 miliardi di euro che la Bce sta mettendo sul mercato in acquisto titoli di Stato, favorendo i BTP italiani, con 12 miliardi di acquisti nel mese di marzo.