Oggi l’Eurogruppo, l’Olanda vota contro gli Eurobond. Lagarde: “Non fissarsi su Coronabond”

Oggi alle ore 17 si riunirà di nuovo l’Eurogruppo, dopo il rinvio della notte di ieri, per definire come l’Europa intende fronteggiare la crisi da coronavirus. L’Italia chiede i Coronabond, come ribadito anche dal premier Conte, che ieri sera ha rilasciato un’intervista molto dura nei confronti dell’Ue.

Olanda vota contro gli Eurobond

Il Parlamento olandese ha votato due mozioni contro gli Eurobond, uno proposto dalla forza di opposizione anti-Ue, FvD (Forum per la Democrazia), uno proposto da tutti i deputati. La linea dei deputati in vista dell’Eurogruppo appare chiara per quanto riguarda i Coronabond, che non dovrebbero passare nella sua versione originale proposta dall’Italia. Inoltre l’Olanda chiede maggiori condizionalità per quanto riguarda l’utilizzo del Mes, per evitare che i fondi possano essere utilizzati a libera scelta degli Stati, ma che siano finalizzati ad un obiettivo comune. Per l’Italia si parla di circa 36 miliardi, pari ai due punti di Pil previsti dal Mes.

Lagarde: “Non fissarsi su Coronabond”

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha fatto il punto sulla situazione economica all’interno dell’Unione Europea, rilasciando un’intervista al quotidiano francese Le Parisien. “L’Europa non dovrebbe fissarsi sull’idea di emettere coronabond con un fondo di salvataggio europeo. In Europa le cose richiedono tempo, ma troveremo una soluzione”.