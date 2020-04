Truffa gara Consip su 24 milioni di mascherine: un arresto

Un imprenditore di 42 anni è stato arrestato per turbativa d’asta dalla Guardia di Finanza, dopo la chiusura delle indagini portate avanti dai finanzieri del Nucleo di Polizia di Roma, iniziate da una denuncia della Consip alla Procura di Roma, per delle anomalie in una gara di vendita mascherine. La gara aveva un valore complessivo di 253 milioni di euro, con carattere d’urgenza per l’emergenza da coronavirus. Si trattava di dispositivi di protezione individuale e strumentazione elettromedicale.

Quello su cui la Guardia di Finanza ha indagato è stato un lotto da 24 milioni di mascherine chirurgiche, per un totale di 15,8 milioni di euro. Il lotto era stato aggiudicato alla Biocrea, un’impresa a Responsabilità Limitata, che si era impegnata a consegnare 3 milioni di mascherine a tre giorni dall’ordine.