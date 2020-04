Coronavirus, in Cina da oggi vietato mangiare cani e gatti

La Cina inizia a prendere delle contromisure dopo l’epidemia da coronavirus, partita dal consumo diretto di pipistrelli, come affermato da diversi esperti internazionali. Da oggi non si potranno più mangiare cani e gatti, che sono stati tolti dalle specie che possono essere macellate per essere messe in commercio.

Il coronavirus potrebbe essere arrivato direttamente dai pipistrelli o dal pangolino, passando dal mercato di animali vivi di Wuhan. Il consumo di carne di cane in Cina è ancora molto diffuso, nonostante negli ultimi anni sia diventato impopolare.

“I cani, con il progresso della civiltà umana, sono stati specializzati come animali da compagnia e non sono considerati bestiami e non saranno regolati come tali in Cina”, questa la nota che è stata diffusa dal ministero dell’Agricoltura della Cina.