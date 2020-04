Crimi: “Conte ci stupirà sul MES”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha commentato l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo nella serata di ieri, con l’utilizzo del MES senza condizioni, se non quelle legate alle spese sanitarie dirette ed indirette.

“Credo che Conte ci stupirà anche in questa occasione, dobbiamo ancora ascoltarlo per sapere quale è il risultato secondo lui”, ha dichiarato Vito Crimi durante un’intervista a Radio Anch’io. “Sul Mes il premier ha le spalle coperte, porteremo una posizione forte al Consiglio Ue, il Governo ha portato il sì agli Eurobond ed il no al Mes”, questa la posizione di Crimi, che ha annunciato come il Movimento 5 Stelle non voterà a favore del Mes.