Eurogruppo, trovato l’accordo su Mes, Bei, SURE. No ad Eurobond

È stato trovato l’accordo all’Eurogruppo, che si è tenuto nella serata di ieri, con un rinvio all’inizio previsto per le ore 17. Si è trovato un compromesso tra le due posizioni, ma non ci saranno gli Eurobond, tanto chiesti dal premier Conte. L’accordo soddisfa tutti i Paesi, con il ministro olandese che ha dato le informazioni legate alla condizionalità sul Mes, ritenendo la clausola “giusta” e che va nella direzione della solidarietà. L’Italia potrà chiedere fino a 36 miliardi di euro di prestito al Mes per le spese legate al SSN in merito all’emergenza Covid-19. “La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza coronavirus”, questo si legge sul Mes, il fondo Salva-Stati che ora viene utilizzato per finanziare un particolare settore.

Cosa prevede l’accordo

Utilizzo del Mes fino al 2% del Pil nazionale, condizionato all’utilizzo delle risorse per le spese dirette ed indirette del sistema sanitario nazionale. Valore complessivo 500 miliardi di euro

Utilizzo del SURE, 100 miliardi di euro per la disoccupazione europea

Utilizzo della Bei (Banca di investimenti europea), 200 miliardi per il sostegno alle imprese

Fondo “Recovery”, da discutere al Consiglio UE, da finanziare con “strumenti innovativi”

Soddisfatti Gualtieri e Gentiloni

Il ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri, si è detto soddisfatto dell’accordo raggiunto, parlando di “bond sul tavolo”, facendo riferimento al fondo “Recovery” che andrà discusso in sede di Consiglio, ma con il ministro olandese che ha già ribadito il loro no agli Eurobonds. “Ci batteremo per realizzare queste misure”, ha detto Gualtieri.

Il ministro francese Bruno Le Maire ha definito l’accordo “eccellente” con 500 miliardi di euro disponibili fin da subito per l’emergenza sanitaria. La Merkel aveva già ribadito la posizione tedesca nella giornata di ieri, con il no agli Eurobond.