Spread Btp-Bund oggi 10 aprile: apertura stabile dopo Eurogruppo

L’apertura dello spread Btp-Bund di oggi 10 aprile è stabile rispetto alla chiusura di ieri, intorno ai 194 punti base. Dopo l’Eurogruppo di ieri sera, che ha raggiunto l’accordo sul Mes senza condizionalità (qui in dettaglio) per le spese sanitarie, oggi lo spread ha aperto in maniera stabile, non dando segnali di rialzo in apertura.

Il Governo italiano non ha ancora commentato le decisioni prese, con il ministro Gualtieri che si è detto soddisfatto di quanto raggiunto.

Andamento delle Borse

Nella giornata di ieri lo spread aveva aperto a 196 punti base, chiudendo a 194 punti base, dopo essere sceso a 190 durante la giornata. Il tasso dei rendimenti dei titoli di Stato si è attestato intorno all’1,58%.

Piazza Affari ha chiuso in positivo dell’1,39% a 17.621 punti. Positive anche le altre Borse europee, con Londra ha chiuso in positivo del 3,9%, con Francoforte in aumento del 2,2% e Parigi dell’1,4%.