Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 11 aprile: 19.468 morti, 152mila contagiati

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto la consueta conferenza stampa delle 18 per aggiornare sui dati Covid-19 in Italia. Negli ultimi giorni c’è stato un trend costante in discesa per quanto riguarda i letti in terapia intensiva.

Bollettino Protezione Civile 11 aprile

I casi complessivi sono 152.271 con le morti salite a 19.468, con un incremento di 619 persone decedute nelle ultime 24 ore. Il numero dei decessi rimane costante rispetto agli ultimi giorni.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 100.269 (+1.996, +2%)

• Deceduti: 19.468 (+619, +3,3%)

• Dimessi/Guariti: 32.534 (+2.079, +6,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.381 (-116, -3,3%)



Totale casi: 152.271 (+4.694, +3,2%)

Bollettino Lombardia Coronavirus

In Lombardia si è registrato un leggero aumento dei contagi, con un raddoppio nella città di Milano dei casi da coronavirus. “Milano è un caso da attenzionare, non c’è un calo di contagi, restiamo a casa”, queste le parole dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che spiega come oggi ci siano 520 nuovi casi, rispetto ai 269 di ieri.

Sono 273 le morti nelle ultime 24 ore nella Regione Lombardia, con +1544 contagi, che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia a 57.592. Le vittime totali sono salite a 10.511.

“Stiamo imparando che con meno gente in giro il virus è più deboli, per questo stiamo pensando che il virus sarà meno letale con il distanziamento sociale. Ci aiuterà a governare il virus”, queste le parole di Gallera.

Speranza: “Normalità quando avremo vaccino”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che la normalità tornerà solamente con l’arrivo del vaccino. Fino a quel momento bisognerà prestare attenzione al contagio da Covid-19.

Due bambini positivi a Roma

Due bambini sono stati trovati positivi a Roma al Selam Palace, un palazzo occupato nella periferia della città. Ora i due bambini sono stati trasferiti dallo stabile insieme alle madri. All’interno del palazzo sono state stimate 600 persone, con anche dei migranti.