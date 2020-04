Coronavirus nel mondo, 2mila morti in un giorno negli USA. Tutti i casi

Aumentano i casi da coronavirus nel mondo, con gli Stati Uniti che restano il Paese più colpito al momento da Covid-19, con il numero di decessi che si è alzato a 2mila in un solo giorno, che portano il totale dei decessi vicino ai numeri italiani, sui 18mila casi totali. I contagiati negli Stati Uniti hanno superato le 500mila unità.

In Spagna aumentano i casi, che superano i 158mila positivi, mentre i decessi e le terapie intensive si sono arrestate rispetto al rialzo delle scorse settimane. Anche la Francia ha visto un calo delle terapie intensive, che rimangono comunque sopra i 7mila posti letto. In Germania aumentano i casi positivi, ma i morti restano sotto le 3mila unità, con la più bassa mortalità in Europa.

Stabili ancora i casi in Cina, che è ferma a 81mila positivi da oramai due mesi, con poco più di 3mila morti. Questi dati sono stati messi in discussione dai servizi segreti americani, che li considerano non corrispondenti al vero.